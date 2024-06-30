Лучано Спаллетти останется в сборной Италии, несмотря на вылет с Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, что сохранит свою должность после вылета национальной команды с чемпионата Европы — 2024.

«Я остаюсь. У нас что-то пошло не так, когда я решился на омоложение состава и не оставил многое на контролируемом уровне. Мы сейчас нуждаемся в новых силах», — приводит слова Спаллетти журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года. Под его руководством итальянцы пробились на Евро-2024. На турнире команда стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B. В матче 1/8 финала Евро-2024 итальянцы уступили сборной Швейцарии (0:2) и покинули турнир.