Иван Илич может получить виллу и автомобиль в случае перехода в «Зенит» — Tuttosport

«Зенит» готов предоставить 23-летнему полузащитнику «Торино» и сборной Сербии Ивану Иличу виллу в Санкт-Петербурге, роскошный автомобиль, а также неограниченное количество перелётов из России в Сербию в случае, если футболист перейдёт в стан сине-бело-голубых. Об этом сообщает Gazzetta Granata со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» предлагает «Торино» € 25 млн за 23-летнего полузащитника. Также подчёркивалось, что зарплата Илича в санкт-петербургском клубе может составить € 3 млн.

23-летний Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Ивана с туринцами рассчитано до 30 июня 2027-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.

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