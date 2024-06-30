Дмитрий Булыкин: у Грузии в матче с Испанией шансов на победу практически нет

Бывший игрок «Локомотива», «Аякса» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча национальной команды Грузии с Испанией в 1/8 финала Евро-2024. Матч состоится сегодня, 30 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

«У Грузии в матче с Испанией шансов на победу практически нет. Но мне всегда приходит на память игра сборной России с Испанией, когда владение мячом было 80 на 20 в пользу Испании, но России победила. Учитывая, как сборная Грузии настроена и на каком находится кураже, всё возможно. Они могут посмотреть на матч Швейцария — Италия и воодушевиться.

Но Испания — очень серьёзный соперник. В сборной Испании все умеют играть, имеют опыт и мастерство. Грузии придётся очень тяжело, но посмотрим, как сложится игра», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.