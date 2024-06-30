Навас объяснил, за счёт чего Испания обыграет сборную Грузии

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 сборной Испании с Грузией, который состоится сегодня, 30 июня.

«В матче с Грузией Испания будет контролировать мяч, а соперник будет играть глубоко в защите и в контратаки. Думаю, Испания постарается играть на флангах, так как в Грузии накапливается много игроков в защите и сложно найти место в центре. Если игроки Испании на флангах будут вдохновлены, то Испания легко выиграет.

Важно, чтобы Испания оказывала хорошее давление, когда теряет мяч, а переход от атаки к защите был очень быстрым и эффективным, чтобы контролировать контратаку грузин, которая является их единственным оружием. Испания умеет это делать хорошо, что и продемонстрировала в матче с Италией, когда вся команда работала на прессинг после потери мяча и не давала итальянцам создавать контратаки и опасные игры», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч Испания — Грузия состоится сегодня, 30 июня, и пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Грузии набрала четыре очка и заняла третье место в квартете F, пропустив вперёд Португалию и Турцию.