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Дешам ответил на критику игры нападающих сборной Франции на Евро-2024

Дешам ответил на критику игры нападающих сборной Франции на Евро-2024
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на критику общественности в адрес игры нападения французской национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

«Таков футбол. Временами подобное случается с командой. Даже очень хороший бомбардир может не забивать на протяжении неопределённого количества раз. И всё же они хороши в этом. Сейчас мы пребываем в периоде, когда демонстрируем невысокую эффективность. Не существует чудодейственного средства [как это исправить], кроме того, как делать свою работу и оставаться спокойными», — приводит слова Дешама RMC Sport со ссылкой на TF1.

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Франции забила два мяча, один из которых является автоголом. В составе французской национальной команды голом отметился только нападающий Килиан Мбаппе, что произошло в матче 3-го тура группового этапа с Польшей (1:1).

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