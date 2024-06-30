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Глава Итальянской федерации футбола подтвердил, что Спаллетти продолжит работу в сборной

Глава Итальянской федерации футбола подтвердил, что Спаллетти продолжит работу в сборной
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Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что главный тренер сборной страны Лучано Спаллетти продолжит работу в команде.

«Полностью доверяем Спаллетти, будем двигаться вперёд вместе с ним. Мы не имели права рассчитывать на победу на чемпионате Европы, имея в составе ребят, ни разу не игравших ранее в сборной. Мы выиграли чемпионат Европы среди юношей до 17 лет, но никто из этих ребят доныне не играл в основной команде страны», — приводит слова Гравины журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года. Под его руководством итальянцы пробились на Евро-2024. На турнире команда стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B. В матче 1/8 финала Евро-2024 итальянцы уступили сборной Швейцарии (0:2) и покинули турнир.

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