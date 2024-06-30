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Джанашия: Испания не так сильна, сборная Грузии обязательно совершит сенсацию

Джанашия: Испания не так сильна, сборная Грузии обязательно совершит сенсацию
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о грядущем матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Испании и Грузии, который состоится сегодня, 30 июня.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Грузии в матче с Испанией обязательно совершит сенсацию. Мы же уже выиграли у Португалии, поэтому почему бы не обыграть испанцев? Мы можем всё! Сборной Грузии ни в коем случае нельзя играть с Испанией вторым номером, потому что будет тяжело и нельзя допускать ошибок. Поэтому нужно играть первым номером и много атаковать. Испания — это не такая сильная команда, поэтому у сборной Грузии есть большие шансы на победу», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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