Мануэль Нойер назвал теневого лучшего игрока матча 1/8 финала Евро-2024 с Данией

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер высоко оценил уровень игры центрального защитника бундестим Нико Шлоттербека в матче 1/8 финала Евро-2024 с датской национальной командой (2:0).

«Теневым игроком матча был Шлотти. Он играл здесь, в Дортмунде, как дома (Шлоттербек является игроком дортмундской «Боруссии». — Прим. «Чемпионата»). Оказаться на позиции Та и играть на таком же уровне — это комплимент для него», — приводит слова Нойера Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Максимилиана Коха в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 24-летний футболист провёл на поле все 90 минут. За этот время Шлоттербек успел отметиться результативной передачей. До встречи с Данией защитник отыграл 29 минут в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией (1:1).

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: