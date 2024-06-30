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Мануэль Нойер назвал теневого лучшего игрока матча 1/8 финала Евро-2024 с Данией

Мануэль Нойер назвал теневого лучшего игрока матча 1/8 финала Евро-2024 с Данией
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер высоко оценил уровень игры центрального защитника бундестим Нико Шлоттербека в матче 1/8 финала Евро-2024 с датской национальной командой (2:0).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

«Теневым игроком матча был Шлотти. Он играл здесь, в Дортмунде, как дома (Шлоттербек является игроком дортмундской «Боруссии». — Прим. «Чемпионата»). Оказаться на позиции Та и играть на таком же уровне — это комплимент для него», — приводит слова Нойера Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Максимилиана Коха в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 24-летний футболист провёл на поле все 90 минут. За этот время Шлоттербек успел отметиться результативной передачей. До встречи с Данией защитник отыграл 29 минут в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией (1:1).

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