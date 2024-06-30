Мейра: если сборная Португалии соберётся, у Словении не будет шансов

Бывший игрок сборной Португалии Фернанду Мейра поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Португалии и Словении.

«Я всё-таки с позитивом подхожу к плей-офф, потому что мы выиграли группу, это очень важно. Конечно, ты можешь это сделать, показывая хорошую игру. Последний матч, безусловно, был нехорошим для нас, было много ротации, но сохраняли качество. Сейчас мы должны сконцентрироваться на ближайшем матче плей-офф.

Я думаю, что в 1/8 финала со словенцами наша команда является фаворитом. Но Словения была в непростой группе, у них есть квалифицированные футболисты, они глубоко играют в обороне, поэтому создание моментов впереди может быть затруднительным. Сборной Португалии нужно быть агрессивной и показывать стабильность в обороне, не так, как было в прошлом матче с Грузией. Но если мы соберёмся, покажем талант, агрессивность в атаке, то у Словении не будет шансов», — приводит слова Мейры ТАСС.

Сборные Португалии и Словении сыграют 1 июля. Встреча пройдёт во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 22:00 мск.

Португалия финишировала на первом месте в группе F с шестью очками, команда Словении с тремя очками оказалась третьей в квартете С.