Тарханов: сборной Грузии будет сложно повторить сенсацию на Евро — Испания сильнее

Известный отечественный специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча национальной команды Грузии с Испанией в 1/8 финала Евро-2024. Матч состоится сегодня, 30 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

«Сборной Грузии сложно дважды повторить сенсацию на чемпионате Европы, потому что Испания сильнее и уровень игроков лучше, а также у испанцев будет боевой настрой. Поэтому грузинам будет сложно, но, надеемся, что они создадут испанцам сопротивление. Сборная Грузии наверняка будет играть так же, как с Португалией, с расчётом на быстрые атаки. У команды есть быстрый Кварацхелия, который хорошо играет на контратаках.

Но испанцы могут лучше португальцев проводить позиционные атаки. Однако у Португалии было много молодых, поэтому не всё получалось. У сборной Испании тоже много молодых футболистов. А молодость — это не всегда стабильность, поэтому для Испании это может сыграть злую шутку. Они завязнут в обороне, ничего не будет получаться и начнут нервничать», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.