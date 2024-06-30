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Тарханов: сборной Грузии будет сложно повторить сенсацию на Евро — Испания сильнее

Тарханов: сборной Грузии будет сложно повторить сенсацию на Евро — Испания сильнее
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Известный отечественный специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча национальной команды Грузии с Испанией в 1/8 финала Евро-2024. Матч состоится сегодня, 30 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборной Грузии сложно дважды повторить сенсацию на чемпионате Европы, потому что Испания сильнее и уровень игроков лучше, а также у испанцев будет боевой настрой. Поэтому грузинам будет сложно, но, надеемся, что они создадут испанцам сопротивление. Сборная Грузии наверняка будет играть так же, как с Португалией, с расчётом на быстрые атаки. У команды есть быстрый Кварацхелия, который хорошо играет на контратаках.

Но испанцы могут лучше португальцев проводить позиционные атаки. Однако у Португалии было много молодых, поэтому не всё получалось. У сборной Испании тоже много молодых футболистов. А молодость — это не всегда стабильность, поэтому для Испании это может сыграть злую шутку. Они завязнут в обороне, ничего не будет получаться и начнут нервничать», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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