Гюндоган объяснил, почему в сборной Германии ему играть комфортнее, чем в «Барселоне»

Полузащитник сборной Германии и «Барселоны» Илкай Гюндоган объяснил, почему выступать в составе немецкой национальной команды ему более комфортно, чем в каталонскому клубе в минувшем сезоне.

«В «Барселоне» я играл везде, где я был нужен, поэтому всё было немного хаотично, и было много смен позиций. Мне приходилось постоянно адаптироваться. Иногда хорошая игра подразумевает знание того, на какой позиции ты выходишь и кто находится вокруг тебя. От осознания этого тебе комфортнее. В сборной я чувствую себя очень комфортно на поле, играя со своими товарищами и на своей позиции», — приводит слова Гюндогана Marca со ссылкой на The Athletic.

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Напомним, Гюндоган стал игроком «Барселоны» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 16 ассистами.

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