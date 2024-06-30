Игрок «Рубина» и Албании Даку подробно рассказал о своём скандальном эпизоде на Евро-2024

Нападающий сборной Албании и казанского «Рубина» Мирлинд Даку подробно рассказал о ситуации, после которой форвард угодил в скандал после матча 2-го тура группового этапа с Хорватией.

Напомним, в матче сборных Хорватии и Албании в рамках группы B Даку вышел на замену во втором тайме. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. После игры футболист «Рубина» взял микрофон, подойдя к трибуне албанских болельщиков, и начал скандировать оскорбительные кричалки в адрес македонцев, трибуна подхватила скандирования игрока. Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по этике и дисциплине дисквалифицировала Даку на два матча.

«Наверное, в России не все до конца знают все нюансы произошедшего, поэтому я должен объясниться. После первого матча на турнире с Италией много критики от болельщиков досталось нашему защитнику Эльсеиду Хюсаю. На него давили не только болельщики, но и медиа.

После игры с Хорватией я хотел его поддержать и вместе с ним пошёл к фанатской трибуне, чтобы болельщики его приняли, поддержали, разделили этот радостный момент вместе с ним. Затем ему дали в руки мегафон, я был рядом. Позже мегафон оказался у меня в руках, и я выкрикнул те слова.

В подобных матчах зачастую фанаты позволяют себе оскорбительные кричалки в адрес болельщиков других стран. Этот антураж сопровождается на протяжении всей игры и окутывает тебя. Это влияет на всех, кто находится на стадионе. В том матче была эмоциональная концовка: мы сравняли счёт на последних минутах, а я дебютировал на турнире. Поэтому эмоции перехлёстывали.

Но это нисколько меня не оправдывает. Сразу после кричалки я осознал, что сделал: произнёс непозволительные вещи. У меня был шок от того, что я подвергся эмоциям и позволил себе подобные выкрики», — приводит слова Даку «Спорт-экспресс».