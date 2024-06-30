«Барселона» объявила об уходе Феликса и Канселу из клуба

«Барселона» объявила об уходе крайнего нападающего Жоау Феликса и защитника Жоау Канселу, которые выступали за каталонский клуб на правах аренды. Об этом информирует официальный сайт сине-гранатовых.

Напомним, права на Феликса принадлежат мадридскому «Атлетико». Канселу является игроком «Манчестер Сити».

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В минувшем сезоне 24-летний Феликс принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В минувшем сезоне Канселу сыграл в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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