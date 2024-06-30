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Курьёзная ошибка вратаря на 90+7-й минуте помогла сопернику одержать победу в матче МЛС

Курьёзная ошибка вратаря на 90+7-й минуте помогла сопернику одержать победу в матче МЛС
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В матче регулярного чемпионата МЛС между командами «Атланта Юнайтед» и «Торонто», который завершился со счётом 2:1, произошёл курьёзный случай. Голкипер «Торонто» Лука Гавран ошибся на 90+7-й минуте матча при розыгрыше мяча от своих ворот и позволил обокрасть себя нападающему игроку команды соперника Джамалу Тьяре, забившему победный гол.

США - Major League Soccer . МЛС
30 июня 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Торонто
Торонто
1:0 Альмада – 45+2'     1:1 Бернардески – 46'     2:1 Тьяре – 90+7'    

Предлагаем вам ознакомиться с повтором этого момента.

Права на видео принадлежат MLS.

После этой победы «Атланта Юнайтед» набрала 24 очка и поднялась на 19-е место в турнирной таблице МЛС. Команда догнала по очкам «Торонто», который расположился на 18-й строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Команда набрала 44 очка и опережает ближайшего преследователя на два очка.

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