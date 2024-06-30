Голкипер «Ахмата» Шелия: Мамардашвили — топовый вратарь, его заберут в более сильный клуб

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался об игре голкипера сборной Грузии и испанской «Валенсии» Георгия Мамардашвили на чемпионате Европы — 2024.

«Мамардашвили – топовый вратарь, лучший вратарь Ла Лиги. По окончании сезона его заберут в более топовый клуб. Этот парень показывает, как вратарь может влиять на результат. Поэтому ждём большой трансфер. Однозначно, успех сборной без вратаря было бы сложно представить. Его вклад в результат если не основной, то один из основных точно. Мы гордимся, что у нас есть такой вратарь», — приводит слова Шелии Metaratings.

Сборная Грузии заняла третье место в группе F и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Сегодня, 30 июня, грузины встретятся с национальной командой Испании. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.