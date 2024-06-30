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33-летний защитник Маркос Алонсо покинул «Барселону»

33-летний защитник Маркос Алонсо покинул «Барселону»
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«Барселона» официально объявила об уходе из каталонского клуба 33-летнего левого защитника Маркоса Алонсо. Контракт с испанским футболистом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Алонсо присоединился к сине-гранатовым в статусе свободного агента в сентябре 2022 года. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

До того как присоединиться к «Барселоне», Алонсо выступал в составе «Челси». Защитник играл за английский клуб с 2016 по 2022 год. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех соревнованиях (29 голов и 20 ассистов).

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