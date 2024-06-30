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Видеообзор матча Кубка Америки — 2024 между сборными Канады и Чили

Видеообзор матча Кубка Америки — 2024 между сборными Канады и Чили
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Сегодня, 30 июня, завершился матч 3-го тура групповой стадии Кубка Америки, в котором сборная Канады встречалась с национальной командой Чили. Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и закончилась вничью 0:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 3-й тур
30 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 0
Чили
Удаления: нет / Суасо – 27'

Сборная Чили играла в меньшинстве с 27-й минуты после удаления Габриэля Суасо.

Трансляция матча Канада — Чили на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее сборная Канады в группе проиграла национальной команде Аргентины со счётом 0:2 и обыграла Перу со счётом 1:0. Сборная Чили, в свою очередь, сыграла вничью с Перу и уступила национальной команде Аргентины со счётом 0:1.

Расписание матчей Кубка Америки — 2024
Турнирная таблица Кубка Америки — 2024

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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