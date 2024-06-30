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«Зенит» согласовал трансфер Илича, Расселл выиграл Гран-при Австрии. Главное к вечеру

«Зенит» согласовал трансфер полузащитника Ивана Илича, пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 30 июня.

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