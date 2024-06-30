Игорь Акинфеев поделился впечатлением от матчей Евро-2024

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением относительно чемпионата Европы — 2024.

«Ну, в принципе, неплохо. Единственное, что есть проблемы с качеством полей, да и погода иногда коррективы вносит. В Дортмунде крыша протекла… В лучших традициях отечественного футбола.

Всё складывается довольно хорошо, но не скажу, что была прямо куча ярких матчей», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, вчера, 29 июня, на стадии 1/8 финала состоялся матч между сборными Германии и Дании (2:0), который был прерван в первом тайме из-за того, что начался сильный дождь с градом. Через несколько минут после объявления приостановки игра была возобновлена.

Также вчера на стадии 1/8 финала сборная Швейцарии обыграла Италию со счётом 2:0.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: