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Игорь Акинфеев поделился впечатлением от матчей Евро-2024

Игорь Акинфеев поделился впечатлением от матчей Евро-2024
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением относительно чемпионата Европы — 2024.

«Ну, в принципе, неплохо. Единственное, что есть проблемы с качеством полей, да и погода иногда коррективы вносит. В Дортмунде крыша протекла… В лучших традициях отечественного футбола.

Всё складывается довольно хорошо, но не скажу, что была прямо куча ярких матчей», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, вчера, 29 июня, на стадии 1/8 финала состоялся матч между сборными Германии и Дании (2:0), который был прерван в первом тайме из-за того, что начался сильный дождь с градом. Через несколько минут после объявления приостановки игра была возобновлена.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

Также вчера на стадии 1/8 финала сборная Швейцарии обыграла Италию со счётом 2:0.

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