«Барселона» сделала предложение по аренде игрока «Халл Сити» с правом выкупа — Плеттенберг

Испанская «Барселона» сделала официальное предложение английскому «Халл Сити» по аренде вингера Джейдена Филогена. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, каталонцы предложили годичную аренду с обязательством выкупа при выполнении определённых условий, таких как количество игрового времени. Сумма выкупа контракта англичанина составит около € 20-23 млн.

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Джейдену Филогену 22 года. Он перешёл в «Халл Сити» в сентябре 2023 года из «Астон Виллы». Трансфер обошёлся «тиграм» в € 5,8 млн. В минувшем сезоне Чемпионшипа Филоген провёл в составе «Халла» 33 матча во всех соревнованиях, в которых забил 12 мячей и оформил шесть голевых передач. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость Филогена по версии интернет-портала Transfermarkt составляет € 15 млн.