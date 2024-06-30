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Сёмин: в матче с Грузией я бы не стал изначально отдавать победу сборной Испании

Сёмин: в матче с Грузией я бы не стал изначально отдавать победу сборной Испании
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Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча национальной команды Грузии с Испанией в 1/8 финала Евро-2024. Матч состоится сегодня, 30 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Изначально Испания имеет более лучших и качественных игроков. Но у Грузии есть три игрока, которые, возможно, даже превосходят испанцев, — это Хвича, Мамардашвили и Микаутадзе. Грузия отличается командой. Их тренер — молодец. Он убедил команду, что нужно хорошо играть как после потери мяча, так и с мячом.

Сборная Грузии хорошо комбинировала, шла в обводку, но теперь их научили и обороняться. На мой взгляд, на этом Евро Грузия себя сильно проявила. Я бы не стал изначально отдавать сборной Испании победу — матч покажет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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