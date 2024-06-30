Акинфеев рассказал, чем ему нравится игра голкипера сборной Швейцарии Зоммера

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал сильные качества вратаря «Интера» и сборной Швейцарии Яна Зоммера.

«Да, хорошо, что он симпатичен на вид. Но есть такие слова, как надёжность, уверенность. Да, он тоже ошибается, все мы грешные. То, что я видел с ним в Серии А, я считаю, что это вообще один из лучших его сезонов.

Его сильные качества? Мне бросается в глаза его умение правильно выбрать позицию. Если какой-то обычный вратарь делает один-два сейва за игру, он может пять. Мне кажется, сейчас пик его карьеры. Я думаю, он со сборной может зайти и дальше», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, вчера, 29 июня, сборная Швейцарии с Зоммером в составе обыграла Италию со счётом 2:0 в матче 1/8 финала Евро-2024. В 1/4 финала турнира швейцарцы сыграют с победителем пары Англия — Словакия.