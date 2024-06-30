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Агент Кварацхелии: согласен с Мамардашвили в том, что Хвича лучше всей сборной Испании

Агент Кварацхелии: согласен с Мамардашвили в том, что Хвича лучше всей сборной Испании
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Агент крайнего нападающего сборной Грузии Хвичи Кварацхелии Нукри Ревишвили отреагировал на слова вратаря грузинской национальной команды Георгия Мамардашвили, сказавшего в преддверии матча с Испанией на Евро-2024, что Хвича Кварацхелия сильнее, чем вся «Фурия Роха».

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, Хвича лучше всей сборной Испании, так что согласен со словами Мамардашвили. Просто считаю, что он лучше всех.

А про то, что Гути негодует из-за футболки, которую он не получил от Хвичи, скажу так: Кварацхелия обязательно передаст футболку. Вот сегодня обыграет Испанию и эту же футболку отправит. Повод хороший будет», — приводит слова Ревишвили Sport24.

Напомним, матч Испания — Грузия состоится сегодня, 30 июня, и пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Грузии набрала четыре очка и заняла третье место в квартете F, пропустив вперёд Португалию и Турцию.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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