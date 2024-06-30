«Ювентус» объявил о переходе Дугласа Луиса из «Астон Виллы»

«Ювентус» объявил о переходе в клуб 26-летнего полузащитника Дугласа Луиса, который ранее выступал за «Астон Виллу». Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2029 года.

Фото: ФК «Ювентус»

«Добро пожаловать в «Ювентус», Дуглас. Нам не терпится увидеть тебя на поле!» — сказано в заявлении на официальном сайте итальянского гранда.

Напомним, в минувшем сезоне бразильский футболист принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с английским клубом было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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