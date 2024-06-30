«Барселона» удалила заявление об уходе из клуба Феликса и Канселу

«Барселона» удалила с официального сайта заявление об уходе из клуба крайнего нападающего Жоау Феликса и защитника Жоау Канселу. Оба футболиста в минувшем сезоне выступали за каталонский клуб на правах аренды.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро в соцсети Х (ранее Twitter), сине-гранатовые удалили заявление об уходе Феликса и Канселу, поскольку всё же хотят сохранить обоих футболистов в команде.

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В минувшем сезоне 24-летний Феликс принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В минувшем сезоне Канселу сыграл в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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