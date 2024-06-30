Акинфеев: следил за Мамардашвили, ещё когда все смеялись над его переходом в «Валенсию»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об игре голкипера сборной Грузии и испанской «Валенсии» Георгия Мамардашвили на чемпионате Европы — 2024.

«Я, ещё когда все смеялись, что его в «Валенсию» взяли, когда он только начал играть, следил за ним. И сейчас, думаю, со мной все согласятся, он выдаёт один из лучших своих отрезков. Я считаю, что он один из лучших вообще на этом Евро», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Сборная Грузии заняла третье место в группе F и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Сегодня, 30 июня, грузины встретятся с национальной командой Испании. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.