Колыванов: Грузия будет весь год праздновать победу над Испанией, но верится с трудом

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

«Если сборная Грузии обыграет Испанию, то это будет не сенсацией, а суперсенсацией и нонсенсом. Когда идут матчи на вылет, то произойти может всё что угодно, но мне мало верится, что Испания не использует свой шанс. Конечно, грузины будут биться и стараться, но они очень много сил затратили на Португалию.

В квалификации Евро Испания обыграла Грузию со счётом 7:1. Конечно, такого результата сейчас не будет, но если испанцы не выиграют, то для них это будет трагедия, а весь грузинский народ весь год будет праздновать победу. Верится с трудом, что Испания с таким составом и игрой проиграет Грузии», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.