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Колыванов: Грузия будет весь год праздновать победу над Испанией, но верится с трудом

Колыванов: Грузия будет весь год праздновать победу над Испанией, но верится с трудом
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Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если сборная Грузии обыграет Испанию, то это будет не сенсацией, а суперсенсацией и нонсенсом. Когда идут матчи на вылет, то произойти может всё что угодно, но мне мало верится, что Испания не использует свой шанс. Конечно, грузины будут биться и стараться, но они очень много сил затратили на Португалию.

В квалификации Евро Испания обыграла Грузию со счётом 7:1. Конечно, такого результата сейчас не будет, но если испанцы не выиграют, то для них это будет трагедия, а весь грузинский народ весь год будет праздновать победу. Верится с трудом, что Испания с таким составом и игрой проиграет Грузии», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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