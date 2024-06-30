Испания — Грузия: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 30 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Испании и Грузии. Игра пройдёт на стадионе «Райн-Энергик» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье из Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Испании и Грузии.

Всего матчей: 7.

Побед Испании: 6.

Побед Грузии: 1.

Ничьих: 0.

Разница мячей: 19-4 в пользу Испании.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в квартете В. Грузинская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в квартете F.

Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с Германией, которая вчера, 29 июня, одолела в 1/8 финала Данию со счётом 2:0.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.