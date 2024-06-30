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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил серию без поражений до 19 матчей

Завершился матч 17-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, и «Циндао Вест Кост». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Шанхай Шэньхуа».

На 90+3-й минуте встречи полузащитник У Си забил победный мяч своей команды.

Благодаря этой победе «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого продлил серию без поражений до 19 матчей. В этих 19 встречах подопечные российского специалиста 15 раз одержали победу и четыре раза сыграли вничью. Общий счёт — 37:6.

После 17 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка. В следующем туре команда Слуцкого встретится с «Шаньдун Тайшань». Игра состоится 6 июля.