ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Эквадор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев: если бы не Доннарумма, Италия не прошла бы групповой этап Евро-2024

Акинфеев: если бы не Доннарумма, Италия не прошла бы групповой этап Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы на чемпионате Европы — 2024.

«Многие вешают голы на вратарей, но в матче со Швейцарией к Доннарумме вопросов быть не может. Он провёл очень хороший турнир, но, как говорят, со слабой командой. Он один из лучших, если не лучший, на своей позиции на Евро. Думаю, он и Мамардашвили где-то в топ-3.

Считаю, если бы не Доннарумма, Италия бы однозначно пропустила больше голов и вылетела бы ещё раньше, на групповом этапе. Я не считаю, что в эпизоде с голом Модрича у него была ошибка. Он сделал своё дело. Тут защитники должны страховать вратаря. Но получилось так, как получилось», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, сборная Италии завершила участие в Евро-2024 после матча 1/8 финала со Швейцарией. Встреча завершилась победой швейцарцев со счётом 2:0.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Акинфеев: следил за Мамардашвили, ещё когда все смеялись над его переходом в «Валенсию»
Акинфеев рассказал, чем ему нравится игра голкипера сборной Швейцарии Зоммера
Материалы по теме
Чао, Италия! Сборная Спаллетти выдала на Евро один хороший тайм
Чао, Италия! Сборная Спаллетти выдала на Евро один хороший тайм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android