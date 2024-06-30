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Газзаев высказался о лидерских качествах вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии

Газзаев высказался о лидерских качествах вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о лидерских качествах вингера национальной команды Грузии Хвичи Кварацхелии.

«В каждой команде есть лидер. Мы видим, что сборная Франции с Мбаппе и без него – это две разные команды. Конечно, Хвича является безусловным лидером сборной Грузии. Это очевидно. Лидеры дают результат и своим авторитетом создают внутри коллектива победную ауру. Думаю, что Хвича – как раз такой человек», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Сборная Грузии заняла третье место в группе F и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Сегодня, 30 июня, грузины встретятся с национальной командой Испании. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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