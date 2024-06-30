Невилл рассказал, какие изменения стоит внести Саутгейту в состав сборной Англии на ЧЕ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл сказал, что внёс бы три изменения в стартовый состав сборной Англии на предстоящий матч со Словакией на Евро-2024, если бы он был на месте главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта. Об этом сообщает Daily Mail.

Невилл предположил, что наиболее предпочтительными будут следующие изменения:

выход в стартовом составе Трента Александер-Арнольда на позиции правого защитника с одновременным переводом на левый фланг обороны Кайла Уолкера;

выход на поле центрального полузащитника Кобби Майну вместо игравшего в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией (0:0) Конора Галлахера;

появление на поле с первых минут полузащитника Коула Палмера вместо нападающего Букайо Саки.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.