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«Челси» подпишет хавбека «Лестера» Дьюсбери-Холла — Фабрицио Романо

«Челси» подпишет хавбека «Лестера» Дьюсбери-Холла — Фабрицио Романо
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Центральный полузащитник «Лестер Сити» Кирман Дьюсбери-Холл продолжит карьеру в «Челси». Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, игрок должен приехать для прохождения медосмотра перед тем, как подписать контракт, который будет рассчитан до лета 2030 года. Переход обойдётся «синим» примерно в £ 30 млн.

25-летний Дьюсбери-Холл выступает за «Лестер» с 2021 года. В сезоне-2023/2024 полузащитник провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 14 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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