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Нагельсман ответил на вопрос, не потеряет ли Зане место в старте после матча с Данией

Нагельсман ответил на вопрос, не потеряет ли Зане место в старте после матча с Данией
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос, не потеряет ли крайний нападающий Лерой Зане место в стартовом составе после матча 1/8 финала Евро-2024 с Данией (2:0), где 28-летний футболист вышел на поле с первых минут.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

«Всё зависит от результатов тренировок. Мы определили не десятку полевых игроков, которые получают много игрового времени, а 13–14 футболистов. Лерой — один из них. Всегда может быть, что мы проведём ротацию среди тройки атакующих полузащитников. Мы будем наблюдать за тренировками и анализировать соперника, когда узнаем нашего оппонента. А потом мы посмотрим, что лучше всего работает в комбинации, и, надеюсь, выберем правильных 11 человек», — приводит слова Нагельсмана Bild.

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