«Зенит» готов продать Изидора «Бресту» за € 4 млн — источник

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Французский футбольный клуб «Брест» предложил санкт-петербургскому «Зениту» платную аренду нападающего Вильсона Изидора. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, «Зенит», в свою очередь, собирается продать Изидора, выручив за него € 4 млн.

Напомним, ранее появилась информация, что 23-летний французский нападающий Вильсон Изидор близок к уходу из «Зенита». Отмечалось, что сине-бело-голубые ищут варианты усиления атаки, поэтому клуб готов расстаться с Изидором.

В завершившемся сезоне-2023/2024 Изидор принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В общей сложности нападающий провёл на поле 920 минут. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.