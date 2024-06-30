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Игрок «Пари НН» Кутателадзе: сборная России могла бы себя хорошо показать на Евро-2024

Игрок «Пари НН» Кутателадзе: сборная России могла бы себя хорошо показать на Евро-2024
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе предположил, как бы сборная России показала себя на чемпионате Европы — 2024.

«Чемпионат Европы проходит на высоком уровне. Я думаю, если бы Россия на нём играла, то неплохо смотрелась бы. Уверен точно, что российская сборная могла бы себя хорошо показать на таком уровне», — приводит слова Кутателадзе Metaratings.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии и продлится до 14 июля. Матчи проходят на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Плей-офф турнира проводится по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.

Сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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