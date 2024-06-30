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Хойлунд признался, что чувствует себя виноватым из-за поражения от Германии на Евро-2024

Хойлунд признался, что чувствует себя виноватым из-за поражения от Германии на Евро-2024
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Нападающий сборной Дании Расмус Хойлунд после матча 1/8 финала Евро-2024 с Германией (0:2) сказал, что чувствует себя виноватым из-за результата прошедшей игры.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

«Поддержка Дании во время турнира всегда была одним из самых ярких моментов для датчанина, играть за сборную было неописуемо. Я так хотел, чтобы наша страна гордилась нами. Я написал одному из своих друзей, что чувствую себя немного виноватым. Мы красные, мы белые. Мы всегда вместе, бок о бок», — приводит слова Хойлунда Daily Mail.

Сборная Дании начала своё участие в Евро-2024 с матчей в группе С, в которой также находились Англия, Сербия, Словения. После поражения от Германии сборная Дании прекратила своё участие в турнире.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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