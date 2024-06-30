Фюллькруг ответил, разочарован ли тем, что не вышел в старте на матч с Данией

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг ответил на вопрос, не испытывает ли он чувство разочарования из-за того, что не вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Евро-2024 с Данией (2:0).

«Разочарован — неправильное слово. Ты всегда пытаешься понять это [решение]. Тренер поговорил со мной. Содержание разговора останется между нами. Конечно, у меня есть свои соображения. Но пока всё складывается довольно хорошо. Нужно это признать. Мы пока что проходим турнир непобеждёнными с соответствующим стартовым составом и заменами. Это тоже аргумент [в пользу того, чтобы оставить всё как есть]», — приводит слова Фюллькруга Bild.

Напомним, в матче с Данией нападающий появился на поле на 64-й минуте и не успел отметиться результативными действиями.

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