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Фюллькруг ответил, разочарован ли тем, что не вышел в старте на матч с Данией

Фюллькруг ответил, разочарован ли тем, что не вышел в старте на матч с Данией
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Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг ответил на вопрос, не испытывает ли он чувство разочарования из-за того, что не вышел в стартовом составе на матч 1/8 финала Евро-2024 с Данией (2:0).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

«Разочарован — неправильное слово. Ты всегда пытаешься понять это [решение]. Тренер поговорил со мной. Содержание разговора останется между нами. Конечно, у меня есть свои соображения. Но пока всё складывается довольно хорошо. Нужно это признать. Мы пока что проходим турнир непобеждёнными с соответствующим стартовым составом и заменами. Это тоже аргумент [в пользу того, чтобы оставить всё как есть]», — приводит слова Фюллькруга Bild.

Напомним, в матче с Данией нападающий появился на поле на 64-й минуте и не успел отметиться результативными действиями.

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