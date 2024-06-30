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«Зенит» согласовал трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича

«Зенит» согласовал трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича
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«Зенит» договорился с «Торино» по трансферу полузащитника Ивана Илича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» предлагает «Торино» € 25 млн за 23-летнего полузащитника. Также подчёркивалось, что зарплата Илича в санкт-петербургском клубе может составить € 3 млн.

23-летний Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Ивана с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.

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