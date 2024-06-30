«Против такой Испании бежать — просто глупо». Акинфеев — о возможном сопернике Германии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о сборной Германии, а также о возможной игре немцев с Испанией в 1/4 финала Евро-2024. Напомним, что в случае победы сборной Испании в матче 1/8 финала с Грузией подопечные де ла Фуэнте сыграют с Германией в следующем раунде турнира.

«Может, играть домашний турнир и не всегда хорошо, но всё равно, как мне кажется, чемпионат Европы всё-таки легче играть, чем чемпионат мира. Запас прочности у немцев всё равно есть, как ни крути. Старый Нойер – это всё равно Нойер в воротах, оборона у Германии плюс-минус хорошая достаточно для этого турнира. И я не исключаю, что дома они один такой сложный матч могут вытащить.

Я не думаю, что немцы прямо побегут с Испанией, они будут играть рационально. Потому что против такой Испании бежать – просто глупо», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.