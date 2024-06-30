ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил о переходе нападающего «Ротора» Сафронова

«Сочи» объявил о переходе нападающего «Ротора» Сафронова
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Сочи» объявил о переходе нападающего «Ротора» Ильи Сафронова.

«Нападающий Илья Сафронов подписал контракт с футбольным клубом «Сочи».

25-летний футболист, последним клубом которого был волгоградский «Ротор», будет выступать за нашу команду под 77-м номером», — сообщает пресс-служба «Сочи».

Напомним, «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 занял последнее, 16-место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Мелбет Первую лигу.

«Ротор» также примет участие в следующем сезоне Первой лиги благодаря победе в стыковых матчах над «Новосибирском» (4:2 по сумме двух игр). Отметим, что в ответной встрече Сафронов отметился хет-триком и принёс команде победу со счётом 3:1.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тыс.

Материалы по теме
Фото
«Рубин» объявил о подписании Александара Юкича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android