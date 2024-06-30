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Испания — Грузия. Прямая трансляция
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Арвеладзе: сборная Грузии не будет играть для галочки, но Испания — лучшая команда Евро

Арвеладзе: сборная Грузии не будет играть для галочки, но Испания — лучшая команда Евро
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Бывший футболист «Трабзонспора», «Динамо» Тбилиси, «Кёльна» и «Локомотива» Тбилиси Арчил Арвеладзе поделился ожиданием от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что Испания — это самая лучшая команда на этом чемпионате Европы. Поэтому сборной Грузии предстоит очень трудная игра. У нас небольшие шансы, но наши футболисты не будут играть для галочки, они сделают всё, чтобы сыграть хорошо. Сборной Грузии придётся играть без мяча. Поэтому нужно обязательно сыграть в защите без ошибок, как в матче с Португалией, и использовать контратаки.

В футболе всё может быть — большая команда тоже может проигрывать. Конечно, же большие шансы на победу у Испании, но у нас тоже будут шансы, чтобы забить. Мяч же круглый. Поэтому бывает, что как бы ни старался — мяч не заходит, а бывает, когда залетают удивительные голы. Я надеюсь, что нам повезёт», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь матчей Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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