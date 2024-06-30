Тарханов: сборная Словакии может воспользоваться незрелищной игрой Англии

Известный тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 между Словакией и Англией. Игра пройдёт сегодня, 30 июня, и начнётся в 19:00 мск.

«На этом чемпионате Европы нет простых матчей, все сборные научились обороняться, сражаться и биться. Поэтому не видно хорошего футбола, тем более от сборной Англии, где играют звёзды. Хоть Англия и заняла первое место в группе, но у команды не было зрелищной игры, как обычно играет «Манчестер Сити» или «Реал» Мадрид.

Сборная Словакии может воспользоваться этим моментом, но также может прибавить Англия, если начнёт играть в более комбинационный футбол. К примеру, не видно Фодена, который всегда ярко играет в «Сити», но в сборной Англии другой футбол. В клубе он играет в качестве крайнего полузащитника, а в сборной в центральной зоне ему неудобно», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.