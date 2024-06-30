Кобби Майну выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч со Словакией — The Sun

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Кобби Майну выйдет в стартовом составе своей национальной команды на матч 1/8 финала Евро-2024 со Словакией. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался впечатлён игрой Майну в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией (0:0), в которой полузащитник вышел на поле по ходу встречи (на 46-й минуте). На основании прошлой игры было принято решение предоставить Майну больше игрового времени.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.