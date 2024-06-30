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Кобби Майну выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч со Словакией — The Sun

Кобби Майну выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч со Словакией — The Sun
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Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Кобби Майну выйдет в стартовом составе своей национальной команды на матч 1/8 финала Евро-2024 со Словакией. Об этом сообщает The Sun.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался впечатлён игрой Майну в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией (0:0), в которой полузащитник вышел на поле по ходу встречи (на 46-й минуте). На основании прошлой игры было принято решение предоставить Майну больше игрового времени.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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