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Вратарь Ульянов может продолжить карьеру в РПЛ

Вратарь Ульянов может продолжить карьеру в РПЛ
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Российский вратарь алма-атинского «Кайрата» Вадим Ульянов привлёк к себе внимание со стороны российских клубов. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

По сведениям источника, в услугах 22-летнего голкипера жёлто-черных заинтересован один из клубов, вышедших в РПЛ по итогам прошедшего сезона. Также вариант с подписанием Ульянова рассматривает клуб, занявший по итогам сезона-2023/2024 место во второй половине турнирной таблицы российского чемпионата. Отмечается, что контракт Ульянова с «Кайратом» истекает в конце 2024 года, но потенциальные покупатели могут выкупить контракт вратаря, чтобы он присоединился к новому клубу перед началом нового сезона.

Напомним, Вадим Ульянов защищает цвета «Кайрата» с 2022 года.

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