Баранник высказался о возможных контрактных условиях Илича в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал контрактные условия возможного новичка петербуржцев Ивана Илича.

«Если у клуба есть возможность, а у игрока желание, если клуб считает, что он заслуживает, — почему нет. Это индивидуальный контракт. Никто из бразильцев «Зенита», предполагаю, в хрущёвках не живёт. Наверное, у клуба есть какие-то планы. Если есть какие-то грандиозные планы, если «Зенит» подписывает с Иличем контракт на много лет и скоро будет в Лиге чемпионов, которую собирается выиграть, то это оправданно. То, что «Зенит» — богатый клуб и может такие трансферы себе позволить, — не секрет», — приводит слова Баранника «Советский спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» договорился с «Торино» по трансферу полузащитника Ивана Илича. В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр.

По сведениям Tuttosport, «Зенит» готов предоставить 23-летнему полузащитнику «Торино» и сборной Сербии Ивану Иличу виллу в Санкт-Петербурге, роскошный автомобиль, а также неограниченное количество перелётов из России в Сербию в случае, если футболист перейдёт в стан сине-бело-голубых.