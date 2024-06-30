Свен-Йоран Эрикссон рассказал, какого знаменитого игрока ему напоминает Беллингем

Бывший главный тренер сборной Англии, «Манчестер Сити» и «Лестера» Свен-Йоран Эрикссон высказался о 21-летнем полузащитнике национальной команды Джуде Беллингеме.

«Когда я смотрю на Джуда Беллингема, то вспоминаю Руни. Они разные игроки, но их объединяет возраст, бесстрашие и сила. Беллингем будет одним из тех игроков, которые понадобятся Англии, и он станет одной из звёзд турнира», — приводит слова Эрикссена The Telegraph.

Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.