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Англия — Словакия: стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро-2024

Англия — Словакия: стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро-2024
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Сегодня, 30 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словакии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд на матч.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Майну, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Стрелец, Гараслин.

Сборная Словакии стала третьей в группе E с участием национальных команд Румынии, Бельгии и Украины. Все участники этого квартета набрали по четыре очка, в активе словаков победа над Бельгией (1:0) и ничья с Румынией (1:1) при поражении во 2-м туре от Украины (1:2).

Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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