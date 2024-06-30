Колыванов: Италия на Евро — позор! Приехала не сборная, а сброд футболистов!

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал выступление сборной Италии на Евро-2024. Напомним, вчера, 29 июня, сборная Италии вылетела с Евро-2024, проиграв Швейцарии со счётом 0:2 в матче 1/8 финала турнира.

«Сборная Италии — это позор! Это не сборная Италии, а какой-то сброд футболистов, который зачем-то приехал на такой турнир. Игроки находились в безобразном физическом и психологическом состоянии.

Зачем ругать Спаллетти? Нужно разобраться в причинах плохой игры Италии. Может быть, была неправильная подготовка или приехали не те футболисты. Спаллетти — большой профессионал, но работать в клубе и работать в сборной — это абсолютно разные вещи. Может быть, не надо много говорить, а нужно найти пару тёплых слов и относиться к футболистам по-отцовски. Спаллетти всё-таки другой тренер, он досконально всё изучает и может докопаться до любой ситуации. А в сборной, возможно, не нужно этого делать.

Смотришь на англичан, у них звёздный состав. А смотришь на тренера, у них как будто вечно траур. Может быть, сборной нужен психолог, который взбодрит команду. Сходили поиграли в теннис или бильярд, пошутили где-то. В сборную приезжают лучшие футболисты, поэтому им нужно дать психологическую разгрузку после проведённого сезона. А также нужно создать коллектив, чтобы они бились за тренера, честь страны и флаг.

Я считаю, что Спаллетти — не лучший выбор для сборной Италии. Он вечно в своих мыслях. Когда его показывают во время матча, он как будто отрешённый и не понимает, что нужно сделать. У него мысли крутятся, но нет ни одной правильной идеи», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.