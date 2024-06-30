Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 1 июля
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В ночь на завтра, 1 июля, в Кубке Америки 2024 года пройдут два матча. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В нынешнем розыгрыше Копы-2024 принимают участие 16 команд, которые поделены на четыре группы.
Расписание матчей Кубка Америки на 1 июля (время — московское):
3:00. Группа D. Ямайка — Венесуэла;
3:00. Группа D. Мексика – Эквадор.
Кубок Америки — 2024 . Группа B. 3-й тур
01 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Ямайка
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок Америки — 2024 . Группа B. 3-й тур
01 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.
Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.
Трансляция матча Мексика – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
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